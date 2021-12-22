Собчак в центре скандала: на журналистку собираются подать в суд из-за фильма про «инфоцыган»

Собчак на обвинения Бриза отреагировала и написала в своем телеграм-канале, что термин придумала не она, а цыган она очень уважает

Собчак на обвинения Бриза отреагировала и написала в своем телеграм-канале, что термин придумала не она, а цыган она очень уважает

Бриз потребовал, чтобы Ксения Собчак принесла публичные извинения за свой ролик

Вышедший несколько дней назад на YouTube-канале 40-летней Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» фильм про «инфоцыган» получил большой общественный резонанс, а для самой телеведущей обернулся скандалом.

Инвестор из Санкт-Петербурга Сергей Бриз собирается предъявить к Собчак иск на 100 миллионов рублей. По его мнению, употребляя термин «инфоцыгане», Собчак тем самым оскорбляет этническую группу цыган. Журналистку он обвинил в расизме и ксенофобии.

«В своем ролике вы рассказываете про бизнесменов, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право дано вам Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово «инфоцыгане» является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу – цыган. Я считаю, что это недопустимо в современной России – клеймить людей чьей-то национальностью. Это открытое проявление расизма и ксенофобии», – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Бриз (@sergeybreeze)

Бриз потребовал, чтобы Ксения Собчак принесла публичные извинения за свой ролик, удалила его и внесла пожертвование в размере 100 миллионов рублей в фонд российских цыган.

Собчак на обвинения Бриза отреагировала и написала в своем телеграм-канале, что термин придумала не она, а цыган она очень уважает.

«Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю», –заявила она, добавив, что на претензии Сергея Бриза ей наплевать.

«Инфоцыганами» в Рунете иронично называют людей, которые продают различные курсы, тренинги и другие информационные продукты, не имеющие реальной ценности. Это различные бизнес-тренеры и коучи, которые проводят тренинги, марафоны, вебинары или лекции, где рассказывают, как добиться успеха и разбогатеть, или учат особым практикам исполнения желаний, медитациям, осознанности. Сами они могут зарабатывать по несколько десятков миллионов рублей в месяц, но при этом, как правило, весь их бизнес и успех строится именно на подписчиках и покупателях их марафонов — реальных успешных компаний за плечами таких людей нет.

В число «инфоцыган» Ксения Собчак записала популярных блогеров Елену Блиновскую, Милу Левчук, Марию Капшукову, Катю Петерсил, Гусейна Гасанова и многих других.

Ранее, Собчак отметила, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух. Регина Тодоренко тоже недавно запускала свой марафон и учила людей мечтать.