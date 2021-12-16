Просто инфоцыганка: Собчак разгромила Тодоренко из-за ее курса о мечтах (видео)

Известная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала многочисленные марафоны в Instagram

У себя на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» телеведущая выпустила документальный фильм о всевозможных курсах и марафонах от блогеров. Собчак отметила, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух. Регина Тодоренко тоже недавно запускала свой марафон и учила людей мечтать.

Марафон «Люби, делай, мечтай» Тодоренко создала вместе со своим мужем Владом Топаловым. Телеведущая отмечала, что многие поклонники просили ее рассказать, как она добивается своих целей, и поэтому, мол, Тодоренко запустила очередной марафон. Регина и Влад обещали научить поклонников правильно загадывать желания.

Как заявляла телеведущая, мечты не сбываются потому, что не все знают секретный механизм, а Регине удалось разгадать секрет и создать авторскую методику.

Стоимость курса варьировалась от $75 до $142. Как пишет Telegram-канал «Курятник», благодаря марафону Тодоренко заработала около $366 тысяч.

В своем документальном фильме Ксения Собчак усомнилась в экспертности Регины Тодоренко. В Сети многие поддержали Собчак. В комментариях у Тодоренко просят прокомментировать документальный фильм телеведущей. Регина пока хранит молчание.

Стоит отметить, что участники марафона желаний от Регины Тодоренко не спешат оставлять отзывы о чудо-курсе и делиться своими успехами.