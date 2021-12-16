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    Просто инфоцыганка: Собчак разгромила Тодоренко из-за ее курса о мечтах (видео)

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    Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в &laquo;инфоцыганстве&raquo; - Просто инфоцыганка: Собчак разгромила Тодоренко из-за ее курса о мечтах (видео)

    Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в «инфоцыганстве»

    Фото из открытых источников

    Известная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала многочисленные марафоны в Instagram

    У себя на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» телеведущая выпустила документальный фильм о всевозможных курсах и марафонах от блогеров. Собчак отметила, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух. Регина Тодоренко тоже недавно запускала свой марафон и учила людей мечтать.

    Марафон «Люби, делай, мечтай» Тодоренко создала вместе со своим мужем Владом Топаловым. Телеведущая отмечала, что многие поклонники просили ее рассказать, как она добивается своих целей, и поэтому, мол, Тодоренко запустила очередной марафон. Регина и Влад обещали научить поклонников правильно загадывать желания.

    Как заявляла телеведущая, мечты не сбываются потому, что не все знают секретный механизм, а Регине удалось разгадать секрет и создать авторскую методику.

    Стоимость курса варьировалась от $75 до $142. Как пишет Telegram-канал «Курятник», благодаря марафону Тодоренко заработала около $366 тысяч.

    В своем документальном фильме Ксения Собчак усомнилась в экспертности Регины Тодоренко. В Сети многие поддержали Собчак. В комментариях у Тодоренко просят прокомментировать документальный фильм телеведущей. Регина пока хранит молчание.

    Стоит отметить, что участники марафона желаний от Регины Тодоренко не спешат оставлять отзывы о чудо-курсе и делиться своими успехами.

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    Теги: Ксения Собчак телеведущая
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    Просто инфоцыганка: Собчак разгромила Тодоренко из-за ее курса о мечтах (видео)