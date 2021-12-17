Жене Павлика отказали в иске к его бывшей: много ошибок в заявлении

На прошлой неделе четвертая жена Виктора Павлика решила судиться с его третьей супругой

Суд отклонил иск жены Виктора Павлика к его бывшей супруге: у Репяховой есть время исправить ошибки

Четвертая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова после публичных разборок с его бывшей супругой Ларисой Созаевой обратилась в киберполицию, а затем подала иск о защите чести и достоинства в Днепровский суд Киева. К заявлению Катерина прикрепила личную переписку, в которой Лариса оскорбляла ее. Репяхова рассчитывала получить моральную компенсацию.

Но Днепровский суд отказал Репяховой в удовлетворении иска, пишет газета «Факты». Соответствующее решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.

В определении не указаны фамилии истца и ответчика, но номер производства 2/755/9355/21 совпадает с номером, под которым зарегистрировали исковое обращение Репяховой в суд.

В документе объясняется, что иск оформлен с ошибками, на русском языке, и не соответствует установленным законом правилам.

У Репяховой есть семь дней, чтобы устранить ошибки и подать иск повторно.

Напомним, Екатерина Репяхова заявила, что ее блогерский бизнес хотят уничтожить и обвинила в этом Ларису Созаеву.