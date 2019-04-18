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    Шоу-биз

    Создателей сериала «Очень странные дела» обвинили в плагиате

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    Кадр из сериала &laquo;Очень странные дела&raquo; - Создателей сериала «Очень странные дела» обвинили в плагиате
    Кадр из сериала «Очень странные дела»

    Только недавно поклонники шоу радовались выходу первого трейлера третьего сезона, как вслед за этим последовала не самая приятная новость: режиссёры проекта предстанут перед судом

    Издание Deadline сообщило, что братьев Даффер обвинили в плагиате, и им не удалось убедить судью отклонить этот иск.

    Истец и создатель короткометражного фильма «Монток» Чарли Кесслер заявил, что режиссёры «Очень странных дел» украли у него идею сериала. По его словам, это он придумал концепцию, которой позже поделился с одним из братьев Даффер. В 2012 году Кесслер выпустил короткометражный фильм под названием «Монток». Так называется небольшой городок в США на острове Лонг-Айленд, вблизи которого, по слухам, проводили секретные военные эксперименты. В картине есть и пропавший ребенок, и военная база, и монстр из другого измерения. Несмотря на это, сразу после подачи документов в суд, Дафферы заявили, что это лишь «бессмысленная акция с целью наживы».

    Не в пользу создателей сериала также играет и то, что рабочим названием шоу было «Проект Монток». Следует отметить и то, что когда проект анонсировали в 2015 году, его назвали просто «Монток», а действие сюжета разворачивалось на Лонг-Айленде, а не в Индиане.

    Режиссёры намеревались не дать этому делу ход, однако их доводы не смогли убедить верховного судью Лос-Анджелеса, и теперь в случае, если договориться с истцом не удастся, в мае они придут на первое заседание суда. Netflix поддержал режиссёров, но адвокаты Кесслера заявили: «Если бы иск не имел оснований, а у них были доказательства своей правоты, они бы уже праздновали победу».

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