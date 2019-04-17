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    Жизнь

    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино

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    Фото:imdb - Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Фото:imdb

    Звезда «Голодных игр» находилась в своеобразном отпуске, который посвятила общественной деятельности

    Дженнифер Лоуренс обрадовала фанатов информацией о возвращении в мир большого кино. Ранее звезда «Голодных игр» решила взять тайм-аут в карьере для того, чтобы заняться общественной деятельностью.

    Стало известно, что Лоуренс намерена сняться в новом полнометражном фильме. Подробности картины пока держатся в секрете, однако The Daily mail сообщает, что режиссером ленты станет Лила Нойгебауэр, работавшая над телесериалом «Комната 104», а продюсерами - Джастин Польски, Эли Буш, Скотт Рудин и сама Дженнифер.

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    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс объявила о возвращении в кино
    Фото:imdb

    Команда приступит к работе над фильмом уже этим летом, съемки будут проходить в Новом Орлеане.

    Стоит напомнить, что годом ранее Лоуренс внезапно объявила, что намерена взять тайм-аут и оставить актерскую карьеру на неопределенное время.

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