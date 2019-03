HBO покажет двухчасовой документальный фильм о съёмках финального сезона «Игры престолов»



Пару месяцев назад один из режиссёров «Игры престолов» Дэвид Наттер пообещал, что зрителей ждёт грандиозный финал

Очевидно, заключительные серии вышли настолько впечатляющими, что продюсеры решили рассказать поклонникам об их создании.

Канал HBO анонсировал документальный фильм, который выйдет через неделю после финального эпизода. Лента расскажет о том, как снимали самую впечатляющую битву в истории телевидения, и раскроет другие интересные подробности.

Картина получила название Game of Thrones: The Last Watch («Игра престолов: Последний дозор»). Она выйдет на экраны 26 мая, то есть через неделю после премьеры заключительного эпизода. Лента будет длиться два часа, и будет представлять собой нечто большее, чем просто «фильм о фильме». Зрители увидят, как актёры и съёмочная группа работали в экстремальных погодных условиях, сражались с любопытными фанатами и создавали один из самых впечатляющих сериалов современности. Создатели обещают душераздирающую, забавную и остроумную историю, которая покажет, каково это — создать целый мир, а затем попрощаться с ним.

Очевидно, после документального фильма зрителям станет понятно, о каких невыносимых испытаниях говорили актёры сериала в различных интервью, как создателям удалось сохранить сюжет в секрете и не только. Премьера восьмого и последнего сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля на канале HBO.

Джерело: popcornnews