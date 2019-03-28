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    Шоу-биз

    У cериала «Секс в большом городе» все-таки будет продолжение

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    Героини сериала&nbsp;&laquo;Секс в большом городе&raquo; - У cериала «Секс в большом городе» все-таки будет продолжение
    Героини сериала «Секс в большом городе»
    cablook.com

    Один из самых культовых сериалов последних десятилетий возвращается на экраны.

    Поклонники Кэрри Брэдшоу и ее увлекательных историй, ликуйте! Как сообщает портал Deadline, права на выпуск сериала-продолжения выкупила телекомпания Paramount Television.

    В основу ляжет книга Кэндес Бушнелл Is There Still Sex In The City? («Есть ли в городе еще секс?»), а в центре сюжета будет история о том, каково это - быть пятидесятилетней, одинокой и развлекаться на Манхэттене в эпоху Tinder.

    Автор романа напишет пилотный сценарий и будет выступать в качестве исполнительного продюсера проекта. Выход его запланирован на август 2019 года.

    Никаких подробностей касательно возвращения на экраны культовых героинь - Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты - пока нет.

    Джерело: Hello!

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