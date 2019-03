У cериала «Секс в большом городе» все-таки будет продолжение



Один из самых культовых сериалов последних десятилетий возвращается на экраны.

Поклонники Кэрри Брэдшоу и ее увлекательных историй, ликуйте! Как сообщает портал Deadline, права на выпуск сериала-продолжения выкупила телекомпания Paramount Television.

В основу ляжет книга Кэндес Бушнелл Is There Still Sex In The City? («Есть ли в городе еще секс?»), а в центре сюжета будет история о том, каково это - быть пятидесятилетней, одинокой и развлекаться на Манхэттене в эпоху Tinder.

Автор романа напишет пилотный сценарий и будет выступать в качестве исполнительного продюсера проекта. Выход его запланирован на август 2019 года.

Никаких подробностей касательно возвращения на экраны культовых героинь - Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты - пока нет.

