Звезда сериала «Крепостной» Анна Сагайдачная рассказала, как сложится ее жизнь с Григорием



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Анна Сагайдачная

Светлая и добрая - такой запомнилась зрителям Анна Сагайдачная, которая сыграла роль невесты Григория Червинского

Последние серии первого сезона уже вышли в эфир, а телезрители с нетерпением ждут продолжения сериала. Но ждать придется достаточно долго - новые серии появился в эфире только осенью.

Анна Сагайдачная, которая сыграла нежную и светлую Натали Дорошенко призналась, что во втором сезоне ее героиня сильно изменится.

«Во втором сезоне моя героиня предстанет в необычном облике, совершенно непривычном зрителю. На ее пути будет много испытаний, связанных с мужем Григорием, и ей предстоит отчаянно бороться за свою любовь.Обстоятельства будут складываться так, чтобы заставить ее меняться в худшую сторону. И ей нужно выбирать: переходить на темную сторону или оставаться на светлой, какой и была Натали в первом сезоне. Что она выберет, увидите во втором сезоне».

В окружении героини Ани новых героев не появится, но ее домом вместо поместья Дорошенко станет поместье Червинских, а самым близким человеком – Павлина. «Натали станет заложницей своей любви, своих чувств и заложницей поместья. Она превратится в каком-то смысле в Катерину. Но Катерина была крепостной птицей в клетке, а Натали, хоть и свободная барышня, но также окажется в клетке. У нее появится шанс выбрать из этого заколдованного круг, но захочет ли она?»

Анне, как и многим другим актерам, поклонники сериала пишут много сообщений с призывом рассказать, что будет дальше и побыстрее показать второй сезон.

«Многие пишут и просят повлиять на телеканал Стб. Есть также негативные комментарии о том, что в тизере второго сезона много жестокости и ничего больше. Но помимо жестокости, будет много любви! Второй сезон событийно более насыщен, произойдут смены персонажей, появятся новые, а с теми, кто полюбился зрителям, Натали, Катерина, Николя, Григорий, произойдут трансформации. Кто-то будет переходить на темную сторону, кто-то на светлую. Второй сезон построен на борьбе персонажей за свое счастье и любовь. В первом сезоне Китти и Алеша боролись за свою любовь, а во втором сезоне в борьбу вступят абсолютно все герои! Первый сезон волнительный, потому что это было начало, а второй сезон волнительный, потому что там одни из самых сложных сцен».