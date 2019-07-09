Стали известны имена судей нового сезона «Танцы со звездами»



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Вокруг нового сезона танцевального шоу - одни загадки

Сначала Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в соцсети снимок в танцевальном зале с хореографом Яной Заец, а потом, Наталья Могилевская заявила о своей желании снова вернуться на паркет.

Ранее продюсеры шоу заявляли, что телезрителей ждет много сюрпризов, среди которых - новые звездные участники, а также - обновленная тройка судьей.

Но, как сообщает издание КП в Украине, в судейскую тройку войдут все те же люди - Влад Яма и украинская прима-балерина Екатерина Кухар. А вот имя третьего звездного судьи продюсеры проекта держат в секрете. Известно лишь, что это будет судья с мировым именем и большим опытом в танцевальной сфере.

«В новом сезоне от меня можно ожидать больше правды. Мне, как и в прошлом году, важно донести участникам объективную оценку их танцев. Мы все понимаем, насколько проект сложный физически и морально. Думаю, участники при любых обстоятельствах сумеют прислушаться к мнениям судьей и критике, так как это неотъемлемая часть проекта. Также, мне кажется, в этом сезоне звездам нужно будет танцевать на долю лучше, чем это делали прошлые участники, которые задали определенную планку. И она - достаточно высокая. В этом сезоне понижать ее не хочется. А так, я буду все тем же Владом Ямой с бородой и стопроцентным зрением, поэтому буду внимательно смотреть на стопы, колени и на бедра, а также - в глаза. Ну и, конечно, буду хвалить и делать комплименты тем парам, которые будут справляться с поставленными задачами и удивлять не только себя, но и своих фанатов и судьей. В прошлых сезонах у некоторых это даже очень хорошо получалось», - отметил Влад Яма.

А Екатерина Кухар пообщала, что ее оценки будут зависеть от того, как будут танцевать участники.

«В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны, - говорит Екатерина Кухар. - Когда танец красивый, когда вся страна видит развитие и прогресс от эфира к эфиру, я готова бесконечно говорить комплименты паре. Случается, даже когда вижу, что человек очень старается и у него не получается по каким-то причинам, я могу его поначалу и поддержать. Например, как было в случае с Дмитрием Комаровым, когда я ему подарила красную розу. И напротив, если вижу, что у человека есть все данные, но он не доработал, я не промолчу и выдам порцию критики».