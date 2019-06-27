Леся Никитюк злится на Влада Яму из-за «Танцев со звездами»?



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Влад Яма и Леся Никитюк

Между хореографом и танцором Владом Ямой и Лесей Никитюк когда-то пробежала черная кошка

И вот знаменитости наконец-то встретились. Это случилось на съемках нового шоу «Шалена зірка», ведущей которого и стала Леся НИкитюк.

За кулисами проекта Влад рассказал, удалось ли им с Лесей уладить давний конфликт.

«У меня с Лесей обычные приятельские отношения, – уверяет Влад. На самом деле я о конфликте давно забыл, и вспоминаю только тогда, когда мне в соцсетях начинают об этом писать. Но, судя по высказываниям Никитюк на проектах «Хто проти блондинок?» и «Хто зверху?», она до сих пор помнит, и, мне кажется, даже злится».

Также Влад признался, что они с Лесей этот момент никогда не обсуждали.

« Мы вне кадра об этом почему-то не разговариваем. Обычно беседуем очень мило, с улыбкой. А в кадре на Лесю что-то иногда находит, поэтому, думаю, что она таит обиду. Не знаю, почему. Мне кажется, что тут все очевидно – каждый делал свою работу, как мог. Она танцевала, как могла, а я комментировал, как мог. Видимо, что-то не совпало», - отметил Влад Яма за кулисами проекта Нового канала.

За победу в шоу «Шалена зірка» Влад Яма соревновался с Дмитрием Танковичем, а помогала танцору в этом его команда поддержки – Василий Вирастюк и Вячеслав Узелков.