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    Жизнь

    Дмитрий Комаров женился

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    <p>Дмитрий Комаров</p> <p>instagram.com/komarovmir/</p> - Дмитрий Комаров женился

    Дмитрий Комаров

    instagram.com/komarovmir/

    Ведущий сумел сохранить в тайне важное событие

    Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на партнерше по «Танцам со звездами», «Мисс Украина 2016» Александре Кучеренко.

    Радостную весть новоиспеченный муж обнародовал в Инстаграме. Он поделился фото с собственной свадьбы, где держит свою любимую на руках.

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    «Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно наступило. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы», - сообщил Комаров.

    Напомним, во время участия в проекте «Танцы со звездами» сторонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе. Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.

     

    Танцы со звездами Дмитрий Комаров телеведущий
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