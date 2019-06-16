Дмитрий Комаров женился



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Дмитрий Комаров instagram.com/komarovmir/

Ведущий сумел сохранить в тайне важное событие

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на партнерше по «Танцам со звездами», «Мисс Украина 2016» Александре Кучеренко.

Радостную весть новоиспеченный муж обнародовал в Инстаграме. Он поделился фото с собственной свадьбы, где держит свою любимую на руках.

«Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно наступило. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы», - сообщил Комаров.

Напомним, во время участия в проекте «Танцы со звездами» сторонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе. Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.