Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
Украинская певица намекнула в соцсети, что не против сразиться в танцевальном баттле еще один раз
На днях свой день рождения отпраздновал хореограф и победитель шоу «Танцы со звездами» Игорь Кузьменко. Звездному тренеру и партнеру певицы Натальи Могилевской исполнилось 32 года.
Поздравить напарника с праздником звезда решила искренним постом на своей странице в Instagram. Дополнила публикацию Наталья чувствительными фотографиями с именинником.
«Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я радуюсь, что ты есть в моей жизни! С днем рождения и будь счастливым!» – написала артистка.
Кроме этого, артистка намекнула, что не против снова стать в пару с Игорем Кузьменко.
«Возможно, еще сезон отплясать, что скажете?», – поинтересовалась певица у своих подписчиков.
Стоит отметить, что большинство фолловеров украинской певицы снова готовы голосовать и поддерживать Могилевскую с ее партнером.
«Наталья, танцуйте! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет! Сезоны с Вашим участием наилучшие! Смотрю с удовольствием!», «Наташенька, танцуйте, пока молодая!», «На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!», - пишут фолловеры.