Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»



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Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Украинская певица намекнула в соцсети, что не против сразиться в танцевальном баттле еще один раз

На днях свой день рождения отпраздновал хореограф и победитель шоу «Танцы со звездами» Игорь Кузьменко. Звездному тренеру и партнеру певицы Натальи Могилевской исполнилось 32 года.

Поздравить напарника с праздником звезда решила искренним постом на своей странице в Instagram. Дополнила публикацию Наталья чувствительными фотографиями с именинником.

«Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я радуюсь, что ты есть в моей жизни! С днем рождения и будь счастливым!» – написала артистка.

Кроме этого, артистка намекнула, что не против снова стать в пару с Игорем Кузьменко.

«Возможно, еще сезон отплясать, что скажете?», – поинтересовалась певица у своих подписчиков.

Стоит отметить, что большинство фолловеров украинской певицы снова готовы голосовать и поддерживать Могилевскую с ее партнером.

«Наталья, танцуйте! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет! Сезоны с Вашим участием наилучшие! Смотрю с удовольствием!», «Наташенька, танцуйте, пока молодая!», «На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!», - пишут фолловеры.



