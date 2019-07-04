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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»

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    Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко - Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

    Украинская певица намекнула в соцсети, что не против сразиться в танцевальном баттле еще один раз

    На днях свой день рождения отпраздновал хореограф и победитель шоу «Танцы со звездами» Игорь Кузьменко. Звездному тренеру и партнеру певицы Натальи Могилевской исполнилось 32 года.

    Поздравить напарника с праздником звезда решила искренним постом на своей странице в Instagram. Дополнила публикацию Наталья чувствительными фотографиями с именинником.

    «Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я радуюсь, что ты есть в моей жизни! С днем рождения и будь счастливым!» – написала артистка.

    Кроме этого, артистка намекнула, что не против снова стать в пару с Игорем Кузьменко.

    «Возможно, еще сезон отплясать, что скажете?», – поинтересовалась певица у своих подписчиков.

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    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»
    Наталья Могилевская готова снова выйти на паркет проекта «Танцы со звездами»

    Стоит отметить, что большинство фолловеров украинской певицы снова готовы голосовать и поддерживать Могилевскую с ее партнером.

    «Наталья, танцуйте! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет! Сезоны с Вашим участием наилучшие! Смотрю с удовольствием!», «Наташенька, танцуйте, пока молодая!», «На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!», - пишут фолловеры.


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