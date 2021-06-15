Стали известны подробности нового сезона «Крепостной» (фото)

Премьера украинского сериала «Крепостная» состоится уже этой осенью, предыдущие два сезона имели успех среди зрителей.

Завершены съемки третьего сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная», которую полюбили зрители из ряда стран мира.

Съемки нового сезона сериала длились 7 месяцев и 11 дней, три времени года (осень, зима и весна), 120 смен, включая ночные. Об этом сообщили в пресс-службе СТБ.

В новых эпизодах третьего сезона «Крепостной» будет рассказано 7 лав-стори, две из которых зрители увидят через флэшбеки героев. Также поклонников ждут три истории предательства и несколько мощных сюжетов социального падения.

Исполнительница роли Екатерины Вербицкой Соня Присс рассказала, что ее героине предстоит пережить еще много испытаний.

«Таких поворотов сюжета вы точно не ожидаете! Будет как никогда интересно», - интригует Тарас Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что в продолжении нашумевшего сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.

«Крепостная» продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с «Игрой престолов».

Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.