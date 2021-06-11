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    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку

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    Телеведущая Леся Никитюк - Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку
    Телеведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Хакеры поставили на главное фото профиля изображение известного журналиста Дмитрия Гордона

    В четверг, 10 июня, была взломана официальная Instagram-страница украинской телеведущей Леси Никитюк. На аккаунт звезды подписано 3,7 млн пользователей соцсети.

    Так, хакеры опубликовали интимное фото Никитюк, на котором она позировала в черном белье. Они также поставили на главное фото профиля изображение известного журналиста Дмитрия Гордона.

    Затем неизвестные опубликовали несколько постов с угрозами от имени Никитюк, а также предложили подписчикам почитать Лесины переписки. В частности, хакеры опубликовали скрин переписки Никитюк с главным героем реалити-шоу «Холостяк 11» Михаилом Заливако. В нем мужчина признается, что «в финале выбрал не ту девушку».

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    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку
    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку
    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку
    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку
    instagram.com/lesia_nikituk/

    После этого злоумышленники опубликовали фото телеведущей с неизвестным мужчиной с подписью: «Кто же это?». В то же время подписчики артистки стремительно начали обсуждать в комментариях под фото слом аккаунта. Через некоторое время Никитюк вернула себе страницу и удалила все ранее опубликованные кадры. Она также обратилась к своим фанатам.

    «Мама в здании! Я свою ж*пу могу и так выставлять, когда захочу – вижу есть спрос. Погуляли и хватит. Всем спасибо. Я и не знала, что вы у меня такие человечные», – отметила ведущая.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости социальная сеть социальная сеть Instagram
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    Хакеры взломали Instagram украинской телезвезды: слили интересное фото и переписку