Экс-жена Позитива раскрыла настоящую причину развода с артистом

Девушка прокомментировала слухи о том, что Алексей ей изменял

Бывшая жена экс-солиста группы «Время и Стекло» Позитива (Алексей Завгородний), Анна Андрейчук призналась, что решение о разрыве пара приняла не сразу. К тому, чтобы разойтись, супруги пришли задолго.

По словам Андрейчук, причина их расставания в том, что у них с Алексеем были разные взгляды на жизнь. Так, у артиста на первом месте была работа и музыка, а Анна хотела построить семью и завести детей, говориться в программе «Светская жизнь».

«Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим», – призналась Анна.

Кроме того, девушка прокомментировала слухи о том, что Алексей ей изменял, будучи еще в браке.

«Он артист, популярен, красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила», – рассказывала Андрейчук.

Сейчас же бывших супругов объединяют только деловые отношения – они общаются по поводу официального развода. Пара уже поделила имущество – у них была квартира, которую продали и разделили деньги пополам.

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