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    В сети показали первый трейлер продолжения сериала «Сплетница»

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    В сети показали первый трейлер продолжения сериала «Сплетница»

    В Сети появился первый трейлер новой «Сплетницы»

    Совсем скоро на платформе HBO Max появится продолжение знаменитой истории о золотой молодежи с Манхэттена и ее запутанной личной жизни.

    В Сети появился первый трейлер новой «Сплетницы» — атмосферный и с говорящим саундтреком в виде песни Фрэнка Оушена Super Rich Kids. ХОХО, интриги, секреты и неожиданные сюжетные повороты вернутся на экраны 8 июля.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В сети показали первый трейлер продолжения сериала «Сплетница»