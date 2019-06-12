Страсти вокруг сериала «Чернобыль»: украинский режиссер готов подать в суд на HBO



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из сериала «Чернобыль»

Андрий Приймаченко утверждает, что его видео использовали в картине без его согласия

Сериал «Чернобыль» попал в очередной скандал. Украинский режиссер Андрей Приймаченко говорит, что его видео использовали в сериале HBO без его согласия.

Речь идет о кадрах, где мы видим расшифровку телефонных разговоров диспетчера центрального пункта пожарной связи и диспетчера военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС в день аварии, 26 апреля 1986 года.

По словам Андрея Приймаченко, этот проект я рисовал лично.

«У меня есть все исходные файлы того, как я его создавал. Файлы, кстати, датированы 2013-м годом. Именно текст, как он появляется, цвета – все это создано мной», - утверждает режиссер.

Также Приймаченко отметил, что с ним никто не связывался и не пробовал урегулировать вопросы касающиеся авторских прав.

« Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Но, как минимум, у меня есть исходный файл, датированный 2013-м годом. Есть файл самого проекта видео. Это уже является доказательством моего авторства. Плюс дата загрузки на моем Youtube-канале - март 2013 года. В этот момент видео впервые появилось в сети. Я акцентирую внимание на том, что меня, в первую очередь, интересует не конфликт, а сотрудничество. Я обращался к Крейгу Мейзину (сценарист «Чернобыля». – прим.ред.), но он пока никак не отреагировал на мое сообщение. Буду пробовать еще», - отметил Андрей.

Также украинский режиссер заявил, что если HBO не захотят идти с ним на контакт, он подаст в суд.





Джерело: Комсомольска Правда в Украине