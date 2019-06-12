Новый Instagram-тренд: люди едут в Чернобыль за удачным селфи



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Создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин призвал с уважением относиться к тем, кто прошел через трагедию, и к тем, кто пал ее жертвой

После выхода сериала от HBO авария на Чернобыльской АЭС стала одной из главных тем в соцсетях. Инфлюенсеры всего Instagram и охотники за эффетными фотографиями отправились покорять Чернобыль. По данным Reuters, в этом мае заброшенные здания и постапокалиптические пейзажи собрали на 30% больше посетителей, чем в прошлом году, а летом ожидается поток туристов, на 40% превышающий среднее количество. Конечно, основная часть посетителей приезжает, чтобы познакомиться со страшной страницей истории, но и фотосессии в Зоне отчуждения стали часто всплывать на просторах соцсетей.

Создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин прокомментировал погоню за удачными кадрами так: «Замечательно, что #ChernobylHBO вдохновил людей на посещение Зоны отчуждения. Но я видел, какие они выкладывают фотографии. Если вы приехали в такое место, прошу вас, помните, что там произошла страшная трагедия. Относитесь с уважением к тем, кто через нее прошел, и к тем, кто пал ее жертвой».

Джерело: Super