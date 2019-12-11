«Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета



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Девушка сбросила с себя всю одежду instagram.com/demirosemawby/

Британская модель приняла участие в провокационной съемке

24-летняя брюнетка с женственными формами Деми Роуз продолжает покорять просторы Сети. Деми часто устраивает дерзкие фотосессии и показывает свои достоинства. Инстадива решила напомнить о своей яркой внешности, по поводу которой часто получает комплименты. Она продемонстрировала тело, раздевшись до крошечных стрингов. Деми легла на живот, акцентируя всеобщее внимание на пышных бедрах.

Роуз повысила градус откровенности, оставшись перед камерой полностью обнаженной. Фотомодель позировала в лучах заката, показывая соблазнительные изгибы. Она оставила свои длинные мокрые волосы распущенными и сделала выразительный макияж с акцентом на глаза. Образ завершили нежные украшения - серьги и кольцо на указательном пальце. «Помолитесь за меня», - отметила Деми.

«Ты нереальная», «Сексапильная красотка», «Ай, как горячо, можно обжечься», «Восхитила мой разум», «Красавица, которых мало», «Удивительная девушка, все при ней», «Нереальные формы!», «Фантастическая фигура!», «Пленительная красотка», - восхитились подписчики звезды.