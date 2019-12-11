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    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета

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    <p>Девушка сбросила с себя всю одежду</p> <div></div> - «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета

    Девушка сбросила с себя всю одежду

    instagram.com/demirosemawby/

    Британская модель приняла участие в провокационной съемке

    24-летняя брюнетка с женственными формами Деми Роуз продолжает покорять просторы Сети. Деми часто устраивает дерзкие фотосессии и показывает свои достоинства. Инстадива решила напомнить о своей яркой внешности, по поводу которой часто получает комплименты. Она продемонстрировала тело, раздевшись до крошечных стрингов. Деми легла на живот, акцентируя всеобщее внимание на пышных бедрах.

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    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    «Сексапильная красотка»: пышнотелая модель Деми Роуз снялась обнаженной на пляже Пхукета
    instagram.com/demirosemawby/

    Роуз повысила градус откровенности, оставшись перед камерой полностью обнаженной. Фотомодель позировала в лучах заката, показывая соблазнительные изгибы. Она оставила свои длинные мокрые волосы распущенными и сделала выразительный макияж с акцентом на глаза. Образ завершили нежные украшения - серьги и кольцо на указательном пальце. «Помолитесь за меня», - отметила Деми.

     «Ты нереальная», «Сексапильная красотка», «Ай, как горячо, можно обжечься», «Восхитила мой разум», «Красавица, которых мало», «Удивительная девушка, все при ней», «Нереальные формы!», «Фантастическая фигура!», «Пленительная красотка», - восхитились подписчики звезды.

     

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