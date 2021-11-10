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    Второй сезон «Игры в кальмара». Первые подробности

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    Второй сезон «Игры в кальмара». Первые подробности

    События сериала выйдут далеко за пределы Южной Кореи

    Режиссер Хван Дон Хек застенчиво отмалчивался на вопросы о продолжении «Игры в кальмара», но в итоге его терпение лопнуло. Теперь миллионам фанатов сериала по всему миру предстоит погрязнуть в теориях и догадках, ведь второму сезону точно быть.

    «Столько просьб и отзывов сделать продолжение, что у меня почти не осталось выбора. Новый сезон действительно будет, у меня в голове он уже есть. Пока рано судить, когда это случится, но могу пообещать вам, что Ки Хун вернется», — откровенничает Хек в беседе с AP Entertainment.

    Более того, режиссер заявил, что главному герою предстоит сделать «кое-что» для всего мира, а значит, события сериала не ограничатся одной только Кореей. Уточняется, что хит Netflix может увидеть свет уже в 2022 году.

    Напомним, специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на модную индустрию.

    К слову, австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала «Игра в кальмара».

    Ранее, южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший главным хитом, принесет сервиса почти $900 млн.

    Также, «Игра в кальмара» бьет все рекорды просмотров на стриминговой площадке Netflix. По данным Bloomberg, стоимость сериала оказалась чуть ли не рекордно низкой.

    Теги: кино Сериал шоу-бизнес
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    Второй сезон «Игры в кальмара». Первые подробности