Вибратор из Парижа: бывший королевский телохранитель раскрыл секретный талисман принцессы Дианы



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Принцесса Диана брала в заграничные поездки гаджет из секс-шопа

Интимные подробности раскрыл бывший телохранитель британской королевской семьи

24-летняя звезда сериала «Корона» Эмма Коррин призналась, что носит в своей сумочке вибратор. По ее словам, в этом она последовала примеру принцессы Уэльской. Актриса будет изображать мать принцев Уильяма и Гарри в предстоящем четвертом сезоне сериала.

«Это здорово, если вы напряжены и вам нужно расслабиться. Кроме того, это похоже на помаду, так что, знаете ли, красиво и тонко», - интригующе заявила Коррин.

Тайну «секретного талисмана» леди Ди раскрыл ее бывший телохранитель. Шокирующее откровение было сделано офицером королевской охраны Кеном Уорфом в обновленном издании его книги «Диана: тщательно охраняемая тайна».

«Диана любила розыгрыши. Один из самых громких был связан с предметом, купленным в разгульную ночь в Париже во время ее официального визита во Францию в ноябре 1992 года. Мы все называли его Le Gaget или гаджет. На самом деле это была секс-игрушка», - сообщил Уорф.

«Она ничуть не обиделась и сочла это очень забавным. С этого момента гаджет стал ее тайным талисманом во время всех королевских визитов за границу. Она придавала этому почти суеверное значение», – заявил телохранитель леди Ди.

По словам офицера, в марте следующего года Диана отправилась с визитом в Непал. Там произошло досадное недоразумение. «Она повернулась ко мне и сказала: "Надеюсь, что у нас есть Le Gaget, Кен. Ты же знаешь, что без этого все пойдет наперекосяк". К ее ужасу, я вынужден был признать, что оставил его в ящике стола в Кенсингтонском дворце», - рассказал автор книги.

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