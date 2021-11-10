Светлана Тарабарова показала первые шаги годовалой дочурки (видео)

Артистка поделилась радостным моментом

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в своем Инстаграме умилила поклонников очень милым контентом.

Артистка поделилась с подписчиками радостным событием, которое произошло в ее семье. Годовалая дочь Светланы и ее мужа, продюсера Алексея Бондаря сделала свои первые шаги.

Исполнительница запостила трогательное видео, на котором маленькая Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)

«Первые шаги Марии. Друзья, не могу не поделиться с вами такой радостью! Вчера вечером мы с мужем вернулись с переговоров и Мария впервые, без поддержки, самостоятельно пошла навстречу к нам. Я почувствовала такое тепло внутри, такую магию! Машеньке сейчас год и почти 2 месяца. Счастье в простых вещах! Надо только замечать их» – подписала ролик счастливая мама.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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