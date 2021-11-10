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    Светлана Тарабарова показала первые шаги годовалой дочурки (видео)

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    Певица Светлана Тарабарова - Светлана Тарабарова показала первые шаги годовалой дочурки (видео)
    Певица Светлана Тарабарова
    instagram.com/tarabarova/

    Артистка поделилась радостным моментом

    Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в своем Инстаграме умилила поклонников очень милым контентом.

    Артистка поделилась с подписчиками радостным событием, которое произошло в ее семье. Годовалая дочь Светланы и ее мужа, продюсера Алексея Бондаря сделала свои первые шаги.

    Исполнительница запостила трогательное видео, на котором маленькая Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

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    Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)

    «Первые шаги Марии. Друзья, не могу не поделиться с вами такой радостью! Вчера вечером мы с мужем вернулись с переговоров и Мария впервые, без поддержки, самостоятельно пошла навстречу к нам. Я почувствовала такое тепло внутри, такую магию! Машеньке сейчас год и почти 2 месяца. Счастье в простых вещах! Надо только замечать их» – подписала ролик счастливая мама.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Светлана Тарабарова показала первые шаги годовалой дочурки (видео)