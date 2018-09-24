Модель plus-size Татьяна Мацкевич раскрыла секрет похудения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущая шоу Moдель XL о стройной фигуре

Судья проекта Модель XL Татьяна Мацкевич заметно похудела. Своей коллеге по реалити Кате Осадчей она рассказала, что совсем отказалась от сахара и всегда имеет с собой сахарозаменитель – стевию.

«Раньше я правильно питалась, тренировалась, но постоянно сдерживать себя – очень тяжело психологически. Сейчас я считаю калории, потому что этот способ мне кажется проще. Съела пирожное – сама виновата. Тогда и осталась без обеда и ужина», – рассказала модель plus-size.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Мацкевич (@tatjanamackevich) 25 Май 2018 в 2:07 PDT

Как призналась судья Модель XL больше всего она бессильна перед сладким:

«Сладости – мой самый большой соблазн. Я уже давно сахар заменила на стевию, и ношу ее с собой в рюкзаке. Когда чувствую голод, подсыпаю ее в свой йогурт без примесей, и ем уже сладкий продукт».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Мацкевич (@tatjanamackevich) 19 Сен 2018 в 11:16 PDT

Татьяна объяснила, почему решила похудеть:

«Модели XL должны работать над собой. Если мы не будем этого делать, то все наши формы начнут «расплываться». Тогда не будет форм у наших форм».

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Джерело: 1+1