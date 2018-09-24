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    Модель plus-size Татьяна Мацкевич раскрыла секрет похудения

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    Модель plus-size Татьяна Мацкевич раскрыла секрет похудения

    Ведущая шоу Moдель XL о стройной фигуре

    Судья проекта Модель XL Татьяна Мацкевич заметно похудела. Своей коллеге по реалити Кате Осадчей она рассказала, что совсем отказалась от сахара и всегда имеет с собой сахарозаменитель – стевию.

    «Раньше я правильно питалась, тренировалась, но постоянно сдерживать себя – очень тяжело психологически. Сейчас я считаю калории, потому что этот способ мне кажется проще. Съела пирожное – сама виновата. Тогда и осталась без обеда и ужина», – рассказала модель plus-size.

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    Публикация от Татьяна Мацкевич (@tatjanamackevich)

    Как призналась судья Модель XL больше всего она бессильна перед сладким:

    «Сладости – мой самый большой соблазн. Я уже давно сахар заменила на стевию, и ношу ее с собой в рюкзаке. Когда чувствую голод, подсыпаю ее в свой йогурт без примесей, и ем уже сладкий продукт».

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    Публикация от Татьяна Мацкевич (@tatjanamackevich)

    Татьяна объяснила, почему решила похудеть:

    «Модели XL должны работать над собой. Если мы не будем этого делать, то все наши формы начнут «расплываться». Тогда не будет форм у наших форм».

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    Джерело: 1+1

    мода и красота модель Модель XL Белла Хадид здоровое питание
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