Модель plus-size Татьяна Мацкевич раскрыла секрет похудения
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Розсилка
Ведущая шоу Moдель XL о стройной фигуре
Судья проекта Модель XL Татьяна Мацкевич заметно похудела. Своей коллеге по реалити Кате Осадчей она рассказала, что совсем отказалась от сахара и всегда имеет с собой сахарозаменитель – стевию.
«Раньше я правильно питалась, тренировалась, но постоянно сдерживать себя – очень тяжело психологически. Сейчас я считаю калории, потому что этот способ мне кажется проще. Съела пирожное – сама виновата. Тогда и осталась без обеда и ужина», – рассказала модель plus-size.
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Как призналась судья Модель XL больше всего она бессильна перед сладким:
«Сладости – мой самый большой соблазн. Я уже давно сахар заменила на стевию, и ношу ее с собой в рюкзаке. Когда чувствую голод, подсыпаю ее в свой йогурт без примесей, и ем уже сладкий продукт».
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Татьяна объяснила, почему решила похудеть:
«Модели XL должны работать над собой. Если мы не будем этого делать, то все наши формы начнут «расплываться». Тогда не будет форм у наших форм».
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Джерело: 1+1