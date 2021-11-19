Святой человек. Оля Полякова призналась, почему не разводится с мужем

Артистка не согласна на развод с мужем по ряду причин

Украинская певица Оля Полякова призналась, что во время ссор с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским обсуждает с ним возможность развода. Об этом она рассказала в пятом выпуске шоу «Взрослые девочки», который 19 ноября вышел на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

По словам певицы, она не согласна на развод с мужем по ряду причин.

«Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура, – призналась Полякова. – Мы когда ругаемся, начинаем говорить: «Давай разведемся». Говорю: «Давай! Что делать будем? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться». В итоге он мне говорит: «Я уйду и оставлю тебе все». Я сразу говорю: «Как можно бросить такого святого человека?».

Напомним, Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.