Ей 52 или 25? Звезда 90-х снялась топлес для обложки модного глянца (фото)

Подписчики восхитились внешним видом Кристенсен

Датская супермодель Хелена Кристенсен попала на обложку модного журнала Amazing и восхитила фанатов. Ее снимки появились на странице издания в Instagram.

52-летняя манекенщица снялась в фотосессии в нескольких откровенных образах. Так, на одном из фото она позирует боком к камере топлес с сумкой-седлом люксового бренда Christian Louboutin на плече. Помимо этого, знаменитость запечатлели сидящей на ванной в боди. Вдобавок она сфотографировалась без нижнего белья в пышном платье из полупрозрачной ткани.

Подписчики восхитились внешним видом Кристенсен в комментариях под размещенным постом, в описании к которому она поблагодарила команду за совместную работу. «Шикарная», «Самая красивая женщина», «Как тебе удается выглядеть настолько обворожительно в 52 года?», «Роскошная», «Не перестает радовать», — высказывались поклонники.

Ранее Дмитрий Разумков показал, каким был студентом.

На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.