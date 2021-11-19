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    Слишком глубокое декольте. 55-летней Сальме Хайек посоветовали одеваться скромнее (фото)

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    55-летняя Сальма Хайек - Слишком глубокое декольте. 55-летней Сальме Хайек посоветовали одеваться скромнее (фото)
    55-летняя Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Звезду раскритиковали за откровенный наряд

    55-летняя Сальма Хайек подверглась критики из-за своего образа на премьере фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail. Недавно актриса появилась в платье Gucci, которое представляло собой синий бархатный топ с глубоким декольте и черную длинную юбку.

    Пользователи Сети не оценили наряд звезды. «Слишком глубокое декольте для ее возраста», «Очередное ужасное платье», «У нее есть возможность достать самые лучшие наряды, кто-нибудь помогите ей» — писали под фотографиями Сальмы.

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    Слишком глубокое декольте. 55-летней Сальме Хайек посоветовали одеваться скромнее (фото)
    Слишком глубокое декольте. 55-летней Сальме Хайек посоветовали одеваться скромнее (фото)
    instagram.com/salmahayek/

    Ранее Дмитрий Разумков показал, каким был студентом.

    На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

    «Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Слишком глубокое декольте. 55-летней Сальме Хайек посоветовали одеваться скромнее (фото)