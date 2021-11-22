«Танцы со звездами». Кто попал в финал шоу

Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Стали известны имена суперфиналистов

Вчера состоялся очередной выпуск телешоу «Танцы со звездами». Звездные участники подготовили сразу три танца. Первый исполнили с победителями прошлых сезонов, второй номер станцевали из классической бальной программы, который выбрали пары-конкуренты, а третьим стало танго на выживание. Участники отчаянно боролись за возможность стать на шаг поближе к победе.

Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Итак, борьбу за кубок продолжают: Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

instagram.com/tanci1plus1/

Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.