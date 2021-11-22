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    «Танцы со звездами». Кто попал в финал шоу

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    Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - «Танцы со звездами». Кто попал в финал шоу
    Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

    Стали известны имена суперфиналистов

    Вчера состоялся очередной выпуск телешоу «Танцы со звездами». Звездные участники подготовили сразу три танца. Первый исполнили с победителями прошлых сезонов, второй номер станцевали из классической бальной программы, который выбрали пары-конкуренты, а третьим стало танго на выживание. Участники отчаянно боролись за возможность стать на шаг поближе к победе.

    Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Итак, борьбу за кубок продолжают: Артур Логай и Анна Калерина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

    instagram.com/tanci1plus1/
    instagram.com/tanci1plus1/

    Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

    Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

    В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Кто попал в финал шоу