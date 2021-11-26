«Танцы со звездами». Получит ли Дикусар судейское кресло в следующем сезоне
Недавно Дмитрий заявил, что хочет быть судьей шоу
Хореограф Влад Яма за кулисами шоу «Танцев со звездами» рассказал, отдаст ли свое судейское кресло Дмитрию Дикусару.
«Кресло? Нет. Ну, во-первых, оно не мое. Это кресло проекта «Танцы со звездами», а просто отдавать… Зачем? Зачем отдавать», – поделился он.
Хореограф добавил, что хочет делать максимум для этого проекта, поэтому пока не планирует покидать шоу.
«Если у меня получается, значит, скорее всего, в следующем сезоне я буду работать. Если появится тот, кто сможет это сделать лучше – тоже неплохо», – считает он.
Ранее Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине.
«Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»
По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.
«За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.