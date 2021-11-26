Юрий Горбунов посетил усадьбу Алена Делона (фото)

Юрий Горбунов в Украинском доме в Париже

Популярный украинский телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов в данный момент находится во Франции, а именно в Париже. Цель своей поездки ведущий пока не раскрывает, но регулярно показывает достопримечательности, которые посещает в Париже.

Одной из такой локаций является Украинский дом, который находится в центре Парижа.

«Это усадьба, в центр Парижа, где в свое время жил Ален Делон со своей гражданской женой Роми Шнайдер. Теперь здесь Украинский дом, в котором проходят выставки известных украинских художников, деятелей кино. Повсюду слышна украинская речь» – написал Юрий Горбунов на своей страничке Инстаграм.

Напомним, что Ален Делон является кумиром французов, он очень известный актер театра и кино, его знают и любят далеко за пределами Франции.