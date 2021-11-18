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    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу

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    Александра Зарицкая и Юрий Мешков - Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    Александра Зарицкая и Юрий Мешков
    instagram.com/kazka.band/

    Зарицкая и Мешков познакомились в этом году на «Танцах со звездами»

    Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа. На видео артистка жалуется, что придется сниматься на улице в минусовую температуру, показывает, как ей наносят макияж, и демонстрирует фрагменты непосредственно со съемочной площадки, сообщает «Бульвар Гордона».

    В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.

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    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу
    instagram.com/kazka.band/

    «Юра уже злой», – подписала одно из видео Зарицкая, на котором Мешков в пять утра пытался распутать телефонные провода.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес Kazka новости
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    Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу