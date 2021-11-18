Танцы со звездами. Солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу

Зарицкая и Мешков познакомились в этом году на «Танцах со звездами»

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа. На видео артистка жалуется, что придется сниматься на улице в минусовую температуру, показывает, как ей наносят макияж, и демонстрирует фрагменты непосредственно со съемочной площадки, сообщает «Бульвар Гордона».

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.

«Юра уже злой», – подписала одно из видео Зарицкая, на котором Мешков в пять утра пытался распутать телефонные провода.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.