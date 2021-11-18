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    «Мираж» Артема Пивоварова. Певец построил сюрреалистичный мир в новом клипе

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    Певец Артем Пивоваров - «Мираж» Артема Пивоварова. Певец построил сюрреалистичный мир в новом клипе
    Певец Артем Пивоваров
    instagram.com/pivovarovmusic/

    Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий, – комментирует клип певец

    Популярный украинский певец Артем Пивоваров в своем YouTube-канале опубликовал клип на украинскую версию песни «Мираж».

    Специально для съемок клипа были построены целые отдельные пространства и привлечены специалисты по визуальным эффектам. Также к съемкам клипа был привлечен украинский чемпион по жонглированию колец – Даниил Лысенко, дополнивший клип своим виртуозным мастерством.

    Этой работой команда решила напомнить поклонникам «не забывать смотреть вверх в небо, ведь там ждет та самая «путеводная» звезда, которая поможет найти путь к мечте».

    «Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо!» – поделился Пивоваров.

    Ранее Светлана Лобода призналась, сколько платит за песню, которую хочет исполнить.

    По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

    «Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима», – рассказала Лобода.

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    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
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    «Мираж» Артема Пивоварова. Певец построил сюрреалистичный мир в новом клипе