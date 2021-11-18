«Мираж» Артема Пивоварова. Певец построил сюрреалистичный мир в новом клипе

Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий, – комментирует клип певец

Популярный украинский певец Артем Пивоваров в своем YouTube-канале опубликовал клип на украинскую версию песни «Мираж».

Специально для съемок клипа были построены целые отдельные пространства и привлечены специалисты по визуальным эффектам. Также к съемкам клипа был привлечен украинский чемпион по жонглированию колец – Даниил Лысенко, дополнивший клип своим виртуозным мастерством.

Этой работой команда решила напомнить поклонникам «не забывать смотреть вверх в небо, ведь там ждет та самая «путеводная» звезда, которая поможет найти путь к мечте».

«Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо!» – поделился Пивоваров.

Ранее Светлана Лобода призналась, сколько платит за песню, которую хочет исполнить.

По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

«Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима», – рассказала Лобода.