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    Тарабарова вспомнила, как «получила по голове» после ухода от Могилевской

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    Певица Светлана Тарабарова - Тарабарова вспомнила, как «получила по голове» после ухода от Могилевской
    Певица Светлана Тарабарова
    instagram.com/tarabarova/

    Артистка отметила, что относится к Могилевской с уважением

    Экс-участница украинской группы Real O Светлана Тарабарова в интервью Маши Виноградовой прокомментировала свои отношения с продюсером этой группы, Натальей Могилевской.

    «Я об этом, честно говоря, говорить не хочу. После скандала я захотела не делать скандалов. Мне было больно, мне было неприятно. Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее. Я к этому человеку, Наталье Могилевской, отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила», – заявила певица.

    Напомним, у 2012 году Могилевская после ухода певица сделала официальное заявление о том, что Тарабарова по условиям контракта должна была отработать в группе еще два года, поэтому в течение этого времени не может работать сольно. В ответ Тарабарова сообщила, что Могилевская заранее была уведомлена о том, что она начинает сольную карьеру.

    Ранее Светлана Тарабарова показала первые шаги годовалой дочурки.

    Исполнительница запостила трогательное видео, на котором маленькая Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Тарабарова вспомнила, как «получила по голове» после ухода от Могилевской