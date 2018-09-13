Тараканы, мыши и черви: Участников шоу «Зважені та щасливі» ожидает жуткий конкурс



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Сегодня, в третьем выпуске шоу толстяков ожидает неприятные сюрприз

Как ранее сообщал Scotch, в этом году продюсеры шоу изменили правила вылета участников.

Теперь, в парных сезонах толстячки вылетают не по одному, а сразу вдвоем каждую третью неделю. До этого на взвешивании участники с самым маленьким количеством скинувших килограмм получают черные футболки.

Чтобы остаться в лагере похудения им нужно участвовать в битве лузеров – самых страшных испытаниях сезона.

Сегодня за право остаться будет соревноваться команда фиолетовых, оранжевых и третью пару зрители узнают в конце эфира.

Участникам придётся столкнуться со своими страхами, ведь по условиям испытания дети будут находиться на дне ямы, и каждые три минуты на них будут сыпаться тараканы, мыши, потом черви.

Родители должны пробраться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо. Семья, которая первой выберется из ямы, останется худеть в лагере, две другие – пойдут на голосование, где их судьбу будут решать остальные участники.

«Для нас это самый непреодолимый конкурс, - комментирует участница фиолетовой команды. – Так как это мои самые жуткие страхи». Сможет ли Валентина взять себя в руки и выдержать испытание тараканами и мышами, и какая семья первой покинет шоу, поклонники проекта узнают уже сегодня.

Ну а пока, Scotсh предлагает посмотреть несколько кадров со съемочной площадки.

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