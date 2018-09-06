Экс-участница «Супермодели по-украински» рассказала, как боролась с анорексией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мирослава Ульяненко и Маша Гребенюк

Одна из самых ярких участниц модельного реалити поделится своей историей с толстяками из шоу «Зважені та щасливі»

Первая неделя похудения уже позади и участников шоу «Зважені та щасливі» ждут новые испытания на взаимопонимание в семье. Кроме того, в этом сезоне зрителей ждет особенная рубрика #стопанорексія

. Опираясь на собственный опыт, Мирослава Ульянина вместе со специалистами и приглашенными гостями, поборовшими такую же проблему, будет разбирать: что такое анорексия, причины ее возникновения, как выявить и бороться с этой сложной психологической проблемой.

Первой гостьей станет победительница третьего сезона «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк. В 2017 году поклонники начали бить тревогу, в связи с болезненным внешним видом девушки. Маша объяснила своим подписчикам, что у нее действительно были проблемы с весом и она начала лечение. Девушка продолжает работать над собой, чтобы больше не иметь проблем со здоровьем. Лечение от такого заболевания – сложный процесс.

«Мой путь трудный, но я с него не сверну. Это причина, почему я так мало выставляла фотографий. Я просто хочу прийти в форму. Спасибо за поддержку тем единственным, которые остались со мной, в каком бы теле я не была! И спасибо этой ситуации, этому испытанию. Я увидела, кто какой на самом деле. В любом случае будьте здоровы все и каждый, будьте смелыми! И помните, что главное это гармония тела, головы и окружающего мира!» - писала у себя на странице Маша полгода назад.

Сегодня в рубрике #стопанорексія зрители узнают, что Маше помогло осознать проблему и начать лечение, как она изменилась внешне и внутренне. Не пропустите новый уникальный сезон шоу «Зважені та щасливі» уже сегодня в 20:00 на СТБ.