Участники проекта «Зважені та щасливі» выяснят, кто виноват в их ожирении



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Каждому из нас тяжело признаться самому себе в слабостях

А уж тем более, если речь идет о лишнем весе. Всегда найдутся оправдания: во всем виноват стресс или дети с мужем не могут жить без конфет и картошки фри.

Но для того, что бы избавиться от лишнего веса, необходимо выяснить причину его появления.

Во втором эфире шоу «Зважені та щасливі» участники проекта займутся вопросами правильного питания и выяснят, кто виноват в ожирении.

Как стало известно Scotch, уже в начале второй конкурсной недели продюсеры и тренеры шоу подготовили «толстячкам» небольшое испытание. Для того, что начать питаться самостоятельно на проекте, участникам придется побороться за продукты.

Все продукты будут находиться в коморке, куда пары будут заходить по очереди. А вот кто первый, а кто последний – определит всем известная детская игра «Крокодил».

Конкурсы на проекте строятся таким образом, чтобы родители и дети получше узнали друг друга. Первый конкурс будет заключаться в том, что один участник будет поднимать второго за канат на 6-метровую высоту. И на этой высоте каждый должен показать своему партнеру продукт, который он любит/не любит/на который аллергия или тому подобное. Кроме того, что нужно удерживать свою 100- или 150-килограммовую пару, нужно вспомнить, что твой ребенок или родитель не любит есть.

Ну а после конкурса ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина распишет каждой паре индивидуальное меню, заверенное врачами.

Второй конкурс будет на воде и станет одним из самых сложных и в психологическом, и в физическом плане. Зачастую в семьях родители и дети обвиняют друг друга в каких-то проблемах и не видят своей вины. В этом конкурсе, чтобы выиграть и не упасть в воду, им нужно будет наконец-то признать свою вину и разобраться в проблеме. Участникам будет задаваться конкретный вопрос, и они должны решить, кто виноват в этой проблеме: ты или я. Это испытание принесет трем парам бонус в виде -1 кг на взвешивании, а три семьи получат антибонус +1 кг. Те семьи, которые не смогут найти общий язык, проиграют.

Справятся ли участники проекта с новыми конкурсами и смогут ли сбросить лишний вес, поклонники шоу узнают уже завтра.