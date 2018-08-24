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    Шоу-биз

    «Теория большого взрыва» подходит к концу

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    Главные герои сериала&nbsp;&laquo;Теория большого взрыва&raquo; - «Теория большого взрыва» подходит к концу
    Главные герои сериала «Теория большого взрыва»

    Рано или поздно, но это должно было случиться – предстоящий двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет последним

    Об этом официально объявили представители канала CBS.

    «Мы будем всегда благодарны поклонникам за поддержку «Теории большого взрыва» на протяжении всех двенадцати сезонов. Все мы – актеры, сценаристы и съемочная группа, очень ценим успех нашего шоу и стремимся подвести заключительный сезон к эпичному и креативному финалу», - говорит создатель ситкома Чак Лорри.


    Напомним, что первый эпизод сериала вышел в 2007 году, история двух физиков Шелдона и Леонарда, которые обладают блестящим умом, но совершенно не умеют общаться с противоположным полом, сразу же пришлась по душе зрителям. За 10 лет в эфире сериал получил множество номинаций на престижные телевизионные премии – «Эмми» и «Золотой глобус».

    Премьера двенадцатого и последнего сезона «Теории большого взрыва» состоится уже 24 сентября. К своим ролям вернутся Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Кунал Нэйэр и Саймон Хелберг.

    Джерело: Киноафиша

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