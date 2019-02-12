«Теория большого взрыва» закончится часовым финалом



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Этой весной после двенадцатого сезона завершится культовый сериал «Теория большого взрыва»

Создатели надеются не разочаровать поклонников и подготовили для них удивительный финал, в котором зрители будут смеяться и плакать. И самое главное – он будет длиться целый час.

По словам сценариста Чака Лорри, часовой финал будет состоять из двух эпизодов, имеющих общую «сквозную» сюжетную линию. Дата премьеры последнего эпизода пока не определена.

Шоураннер также с гордостью заявил, что «Студия 25», где проходили съемки «Теории большого взрыва», получила именную табличку в честь популярного сериала. Примечательно, что у корпорации Warner Bros. всего пять именных студий, у остальных – только порядковый номер. В числе счастливчиков – площадки, где снимались «Друзья», «Скорая помощь», «Два с половиной человека» и «Шоу Эллен Дедженерес».

Лори признался, что не ожидал, что его детище «доживет» хотя бы до второго сезона, не говоря уже о двенадцатом. Из-за этого честь, которую оказали «Студии 25», кажется особенно значимой.

«Мы приходим на работу каждый день, чтобы просто снимать хорошее шоу, и совсем не думаем о том, чтобы получить именную табличку. Но эта табличка говорит о многом. Она делает нас частью истории», – сказал Чак Лори.

Напомним, что сериал «Теория большого взрыва», стартовавший в 2005 году, рассказывает о двух талантливых физиках, знающих все о черных дырах, но с трудом представляющих, как общаться с людьми и особенно женщинами. Джим Парсонс, исполнитель роли Шелдона Купера, вот уже несколько лет подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров на телевидении.

Джерело: popcornnews