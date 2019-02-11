Станислав Боклан рассказал о роли майора Матяша в сериале «Захват»: Мне хотелось поиграть в войнушку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станислав Боклан Фото: телеканал «Интер»

Сегодня вечером состоится премьера 8-серийной остросюжетной драмы «Захват» о работе отряда быстрого реагирования полицейского спецназа

Украинские киноманы станут свидетелями работы на грани риска подразделения, которое занимается обезвреживанием опасных преступников.

За несколько часов до премьеры Scotch решил рассказать нашим читателям несколько интересных фактов о сериале.

Сериал помогали создавать бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов.

По словам шеф-редактора сериала Олега Гершковича, понять специфику работы спецназа не просто. Поэтому и на уровне написания сценария, и на съемочной площадке была необходима помощь специалистов.

Народный артист Украины Станислав Боклан, сыгравший командира отряда – майора Матяша по прозвищу Батя, во время съемок сам оказался в экстремальных условиях. Работал день и ночь без выходных: параллельно с «Захватом» у него проходили съемки еще в четырех проектах, и это не считая основной работы в театре!

Даже свое 59-летие Станислав Владимирович отметил на съемочной площадке сериала.

«Мне хотелось на старости лет поиграть в такую войнушку, – объясняет он. – Я далеко не военный человек. А тут такая мужская история. Этот сериал не о «пиф-паф», он о людях, у которых действительно опасная работа, и о проявлении простых человеческих качеств в экстремальных условиях».

По словам продюсеров сериала, ради роли некоторым актерам пришлось получить новые навыки. Никита Вакулюк, сыгравший капитана отряда Макса Зиву по прозвищу Хмурый, впервые в жизни стрелял из автомата Калашникова и прошел начальную подготовку бойцов спецподразделения. А еще в «Захвате» он смог реализовать давнюю мечту – выйти на боксерский ринг. Технику удара Вакулюк отрабатывал вместе с режиссером сериала – Хачатуром Василяном, который 12 лет занимался боксом.

А вот актеру Владимиру Скорику, сыгравшему хакера Шурика, пришлось учиться ездить в инвалидном кресле. По сценарию его герой при исполнении задания получил тяжелое ранение в позвоночник. Несмотря на последствия, он остался в отряде.

Дольше всего создатели сериала искали исполнительницу роли единственной девушки в отряде – снайпера Виктории Захаровой с позывным Астра. Спустя три месяца поисков остановили выбор на Славе Красовской. Характер героини оказался близок актрисе.

«У нас обеих крепкий внутренний стержень. Меня, как и мою Вику, не так просто сломать, я всегда стараюсь разочарования и поражения расценивать как опыт», – отметила актриса.

Сцены перестрелок, штурмов, захватов, рукопашного боя были запланированы на каждый съемочный день. За правдоподобие ранений отвечала художник по гриму Яна Ляшенко. По её словам, в среднем за один съемочный день приходилось использовать около двух литров бутафорской «крови».

Отметим, что премьера сериала состоится сегодня вечером на телеканале «Интер».