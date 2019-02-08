Ради съемок сериала «Крепостная» построили настоящий город



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда, которая работала над драматическим сериалом, не смогла найти подходящую локацию

Совсем скоро состоится премьера костюмированной драмы «Крепостная». Зрителей ожидает невероятное погружение в мир 19 века – время балов, дуэлей, всепоглощающей страсти и великой любви. Одно из главных мест в сериале занимают прекрасные локации – как настоящие усадьбы, так и специально построенные павильоны, и даже улицы!

Для того, чтобы герои смогли ходить по улицам Черниговской губернии, создателям пришлось хорошенько поработать. О настоящем городе, который построили под Киевом, рассказывает шоураннер проекта Тала Пристаецкая.

«К сожалению, в Украине найти историческую натуру на улицах города, не обезображенную современностью и технологичностью, практически невозможно. А нам нужен был не просто город, а провинциальный город 19 века. Поэтому съездив в Нежин, а по сюжету именно там происходят все события, и увидев асфальт, кондиционеры и пластиковые окна, мы поняли, что нужно искать другие варианты. Единственный вариант, который нам подходил – уже построенная натурная площадка города этого времени в Нежиловичах, под Киевом. Но все было в состоянии, которое требовало художественного вмешательства. Мы выбрали подходящие объекты, реконструировали несколько улиц, сделав из них Нежин и кусочек Киева», - раскрывает секреты Тала.





Именно там снимали экстерьер борделя, дом актрисы Ларисы, цветочный магазин, городскую управу, банк. Задача, которая стояла перед съемочной группой – не просто отреставрировать, а художественно отреставрировать: новый дом, старый дом, военная управа, городская управа и тд. Все должно было быть похожим на настоящий город. Это требовало не столько финансового инструмента, хотя это безусловно дорого, но и художественной мысли, которая была у художника-постановщика Александра Батенева.

«Мы много снимали на настоящих красивенных локациях: Киево-Печерская лавра, Софийский собор, музеи, особняки, поместья…. Когда ты видишь реальные городские стены, а потом приезжаешь на натурную площадку, где фанерные дома, за которыми просто пустота и только система, которая их поддерживает, то начинаешь переживать. Но мои страхи, усилиями художественной, режиссерской и операторской группы, были успешно и быстро развеяны», - улыбается Тала.





Напомним, что украинский сериал стартует 25 февраля на телеканале СТБ.