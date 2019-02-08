Культовый «Остаться в живых» может получить продолжение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девять лет прошло с тех пор, как культовый сериал нулевых «Остаться в живых» подошел к концу

Создатели обещали зрителям дать все ответы на интригующие вопросы, но, разумеется, многое так и осталось неизвестным. Будет ли у зрителей шанс узнать, откуда все-таки на тропическом острове взялись белые медведи, ответил новый президент ABC Entertainment Кэри Берк.

На днях канал АВС продемонстрировал потрясающий видеоролик, включающий в себя кадры из его лучших шоу, для Ассоциации телевизионных критиков. В какой-то момент на экране Джек Шепард крикнул культовую фразу из третьего сезона: «Мы должны вернуться!». Журналисты не удержались от того, чтобы спросить Кэри Берка, ждать ли поклонникам продолжения или перезапуска столь популярного сериала. «Я бы очень этого хотел. Мне было бы интересно увидеть перезагрузку шоу», – ответил президент АВС.

К сожалению, его ответ был больше похож на рассуждения, чем на намек на готовящуюся разработку проекта. Тем не менее, эксперты отмечают, что ребут неизбежен, так как «Остаться в живых» стал телефеноменом и лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус». В 2017 году исполнительный продюсер шоу Карлтон Кьюз поблагодарил канал АВС за возможность рассказать такую историю и выразил надежду, что шоу когда-нибудь вновь вернется на экраны под руководством других создателей: «Я верю, что когда-нибудь кто-то расскажет новую историю об этом мире. Уверен, найдутся талантливые молодые сценаристы. Знаете, Дэмьен Шазел мог бы снять мюзикл в декорациях «Остаться в живых». А что, он волен это сделать».

Джерело: popcornnews