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    Шоу-биз

    Теперь не «лысый из Квартала»: Евгений Кошевой отрастил себе «ежика»

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    Звезда студии &laquo;Квартал 95&raquo; Евгений Кошевой - Теперь не «лысый из Квартала»: Евгений Кошевой отрастил себе «ежика»
    Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой
    instagram.com/kvartal95official/

    В Сети появился соответствующий снимок

    Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой отрастил волосы.

    Так, 37-летний лысый актер, недавно продемонстрировал первые изменения в имидже, сейчас уже может похвастаться прической «ежик».

    На странице Instagram студии «Квартал 95» появилось фото, на котором Евгений позирует с женой, щеголяя отросшими волосами и отмечается, что впервые за 19 лет актер предстал в таком имидже.

    kvartal95official_124819714_2461474770815876_8810161753870670066_n
    instagram.com/kvartal95official/

    «Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил «ежик»! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть», - говорится в заметке к фотографии.

    Поклонников изрядно удивили изменения Евгения. Некоторые даже не подозревали, что артист имеет волосы.

    «Так он не лысый?», «2020, это уже перебор!», «С волосами хорошо, но без бородки думаю будет вообще!», - комментируют фото пользователи сети.

    Теги: знаменитости актер «Квартал 95» новости
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