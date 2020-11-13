Теперь не «лысый из Квартала»: Евгений Кошевой отрастил себе «ежика»

В Сети появился соответствующий снимок

Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой отрастил волосы.

Так, 37-летний лысый актер, недавно продемонстрировал первые изменения в имидже, сейчас уже может похвастаться прической «ежик».

На странице Instagram студии «Квартал 95» появилось фото, на котором Евгений позирует с женой, щеголяя отросшими волосами и отмечается, что впервые за 19 лет актер предстал в таком имидже.

instagram.com/kvartal95official/

«Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил «ежик»! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть», - говорится в заметке к фотографии.

Поклонников изрядно удивили изменения Евгения. Некоторые даже не подозревали, что артист имеет волосы.

«Так он не лысый?», «2020, это уже перебор!», «С волосами хорошо, но без бородки думаю будет вообще!», - комментируют фото пользователи сети.