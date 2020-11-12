Марув записала песню для российского сериала

Фаны раскритиковали артистку

Певица Марув, которая активно выступает в стране-агрессоре России, нарвалась на критику со стороны своих поклонников.

Дело в том, что исполнительница записала кавер на легендарную композицию «Есть только миг», которая была написана в 1973 году для советского фильма «Земля Санникова». В исполнении Марув в дуэте с российским блогером Даней Милохиным песня стала саундтреком к российскому сериалу «Перевал Дятлова».

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх