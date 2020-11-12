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    Шоу-биз

    Марув записала песню для российского сериала

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    Певица Марув - Марув записала песню для российского сериала
    Певица Марув
    instagram.com/maruvofficial/

    Фаны раскритиковали артистку

    Певица Марув, которая активно выступает в стране-агрессоре России, нарвалась на критику со стороны своих поклонников.

    Дело в том, что исполнительница записала кавер на легендарную композицию «Есть только миг», которая была написана в 1973 году для советского фильма «Земля Санникова». В исполнении Марув в дуэте с российским блогером Даней Милохиным песня стала саундтреком к российскому сериалу «Перевал Дятлова».

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Maruv новости
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