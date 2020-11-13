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    Жизнь

    Михаил Жванецкий оставил богатое наследство. Раскрыта стоимость недвижимости

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    Писатель-сатирик&nbsp;Михаил Жванецкий - Михаил Жванецкий оставил богатое наследство. Раскрыта стоимость недвижимости
    Писатель-сатирик Михаил Жванецкий

    На сатирика записаны две дачи

    В Москве и Подмосковье обнаружили недвижимость, принадлежавшую писателю Михаилу Жванецкому. Ее оценили примерно в 480 миллионов рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, Super сообщает в своем Telegram-канале.

    На сатирика записаны две дачи: одна расположена недалеко от города Троицка — это участок в 10 соток стоимостью около 30 миллионов рублей, вторая находится в 11 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Грибово. По данным издания, на территории в три гектара построен дом площадью 540 квадратных метров. Цена этой резиденции сатирика составляет не менее 150 миллионов рублей.

    В Старопименовском переулке в центре Москвы также есть шестикомнатная квартира, принадлежащая Жванецкому. Она находится на девятом этаже в ЖК «Дом писателей». Super отмечает, что площадь квартиры составляет 252 квадратных метра. Квартира оценена примерно в 300 миллионов рублей.

    Напомним, писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, поблизости от могил художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова и худрука театра «Современник» Галины Волчек. Ранее родственники сатирика засекретили точное место погребения.

    Теги: знаменитости недвижимость цена кладбище наследство
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