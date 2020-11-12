55-летняя бабушка покрыла все тело яркими тату, потратив €30 тысяч (фото)
Керстин признается, что теперь она наконец-то выглядит в гармонии со своим внутренним миром.
55-летняя Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, давно работает водителем такси, и ее будни нельзя назвать очень насыщенными
Поэтому пять лет назад бабушка решила сделать яркую татуировку на руке. Результат вышел таким удачным, что Керстин просто не смогла остановиться
Теперь у женщины все тело покрыто узорами. И хоть особого значения у них нет, Керстин призналась, что предпочтение отдавала цветам, бабочкам и черепам.
На все у бабушки ушло около 30 тысяч евро, но денег ей было не жалко, пишет Metro
Ведь теперь Керстин себе нравится еще больше. Как и 95 тысячам фанатов, которые подписаны на нее в Инстаграме.
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