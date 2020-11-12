55-летняя бабушка покрыла все тело яркими тату, потратив €30 тысяч (фото)

Керстин признается, что теперь она наконец-то выглядит в гармонии со своим внутренним миром.

55-летняя Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, давно работает водителем такси, и ее будни нельзя назвать очень насыщенными

Поэтому пять лет назад бабушка решила сделать яркую татуировку на руке. Результат вышел таким удачным, что Керстин просто не смогла остановиться

Теперь у женщины все тело покрыто узорами. И хоть особого значения у них нет, Керстин призналась, что предпочтение отдавала цветам, бабочкам и черепам.

На все у бабушки ушло около 30 тысяч евро, но денег ей было не жалко, пишет Metro

Ведь теперь Керстин себе нравится еще больше. Как и 95 тысячам фанатов, которые подписаны на нее в Инстаграме.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх