Пышнотелая украинская рэперша разделась ради рекламы лифчиков (видео)
Артистка стала лицом рекламной кампании бренда белья
Украинская рэп-исполнительница поделилась с фанатами довольно смелым кадром. На странице в Instagram певица разместила снимок, на котором позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. Артистка сидит на кресле и томно смотрит в камеру.
Как ранее рассказывала Алена, она стала лицом рекламной кампании одного из брендов белья. Артистка призналась, что ей как никому известна проблема неудобного и некачественного белья. Поэтому она хочет, чтобы женщины независимо от фигуры могли выбрать то, в чем будут чувствовать себя комфортно.
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Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».
Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.