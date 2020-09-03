Пышнотелая украинская рэперша разделась ради рекламы лифчиков (видео)



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Певица alyona alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Артистка стала лицом рекламной кампании бренда белья

Украинская рэп-исполнительница поделилась с фанатами довольно смелым кадром. На странице в Instagram певица разместила снимок, на котором позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. Артистка сидит на кресле и томно смотрит в камеру.

Как ранее рассказывала Алена, она стала лицом рекламной кампании одного из брендов белья. Артистка призналась, что ей как никому известна проблема неудобного и некачественного белья. Поэтому она хочет, чтобы женщины независимо от фигуры могли выбрать то, в чем будут чувствовать себя комфортно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Сен 2020 в 6:28 PDT

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.