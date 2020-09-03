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    Шоу-биз

    Пышнотелая украинская рэперша разделась ради рекламы лифчиков (видео)

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    Певица&nbsp;alyona alyona - Пышнотелая украинская рэперша разделась ради рекламы лифчиков (видео)
    Певица alyona alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка стала лицом рекламной кампании бренда белья

    Украинская рэп-исполнительница поделилась с фанатами довольно смелым кадром. На странице в Instagram певица разместила снимок, на котором позирует в черном нижнем белье и прозрачном халатике. Артистка сидит на кресле и томно смотрит в камеру.

    Как ранее рассказывала Алена, она стала лицом рекламной кампании одного из брендов белья. Артистка призналась, что ей как никому известна проблема неудобного и некачественного белья. Поэтому она хочет, чтобы женщины независимо от фигуры могли выбрать то, в чем будут чувствовать себя комфортно.

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    Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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