Уже не шлепают шлепки: Оля Полякова обвинила власть, что ничего не заработала на карантине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова пела на День Независимости на концерте, который устроил Офис президента instagram.com/polyakovamusic/

Певица, которая выступала на День Независимости перед Зеленским, жалуется, что ничего не заработала

Певица Оля Полякова обвинила власть в уничтожении шоу-бизнеса и призывает представителей музыкальной индустрии и всех желающих выйти на митинг против коронавирусных ограничений в организации концертов.

Певица записала видеообращение в котором рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянного отмены концертов. Она считает абсурдным решением запрещать концерты, когда разрешена работа метро. В Поляковой сорвалось уже четыре концерта.

«Я - Оля Полякова и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий прост. Нет работы, нечем платить коллективу и еще общее ожидание, что вот-вот все скоро наладится », - сказала Полякова.

Она напомнила, что в Украине открылись метро, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще ждут одобрения для своей деятельности от правительства.

«Чем в метро или торговом центре безопаснее, чем на концерте, там где сидят через ряд, через сиденье и в масках?» - сказала она.

Певица призвала всех представителей музыкальной индустрии, от певцов в ресторанах и кавер-групп в популярных звезд украинского шоу-бизнеса, прийти сегодня к зданию правительства.

«С 11 до 13 я и мои коллеги у входа в Кабинет министров соберемся, чтобы подписать обращение к президенту Украины и премьер-министру. Требования простые: навести порядок в вопросах организации концертов без нарушений, дискриминации прав исполнителей и организаторов ... Создать рабочую антикризисную группу из числа наших коллег », - подытожила она.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.