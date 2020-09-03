Уже не шлепают шлепки: Оля Полякова обвинила власть, что ничего не заработала на карантине
Оля Полякова пела на День Независимости на концерте, который устроил Офис президента
Певица, которая выступала на День Независимости перед Зеленским, жалуется, что ничего не заработала
Певица Оля Полякова обвинила власть в уничтожении шоу-бизнеса и призывает представителей музыкальной индустрии и всех желающих выйти на митинг против коронавирусных ограничений в организации концертов.
Певица записала видеообращение в котором рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянного отмены концертов. Она считает абсурдным решением запрещать концерты, когда разрешена работа метро. В Поляковой сорвалось уже четыре концерта.
«Я - Оля Полякова и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий прост. Нет работы, нечем платить коллективу и еще общее ожидание, что вот-вот все скоро наладится », - сказала Полякова.
Она напомнила, что в Украине открылись метро, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще ждут одобрения для своей деятельности от правительства.
«Чем в метро или торговом центре безопаснее, чем на концерте, там где сидят через ряд, через сиденье и в масках?» - сказала она.
Певица призвала всех представителей музыкальной индустрии, от певцов в ресторанах и кавер-групп в популярных звезд украинского шоу-бизнеса, прийти сегодня к зданию правительства.
«С 11 до 13 я и мои коллеги у входа в Кабинет министров соберемся, чтобы подписать обращение к президенту Украины и премьер-министру. Требования простые: навести порядок в вопросах организации концертов без нарушений, дискриминации прав исполнителей и организаторов ... Создать рабочую антикризисную группу из числа наших коллег », - подытожила она.
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