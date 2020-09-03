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    Шоу-биз

    Уже не шлепают шлепки: Оля Полякова обвинила власть, что ничего не заработала на карантине

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    <p>Оля Полякова пела на День Независимости на концерте, который устроил Офис президента</p> <p></p> - Уже не шлепают шлепки: Оля Полякова обвинила власть, что ничего не заработала на карантине

    Оля Полякова пела на День Независимости на концерте, который устроил Офис президента

    instagram.com/polyakovamusic/

    Певица, которая выступала на День Независимости перед Зеленским, жалуется, что ничего не заработала

    Певица Оля Полякова обвинила власть в уничтожении шоу-бизнеса и призывает представителей музыкальной индустрии и всех желающих выйти на митинг против коронавирусных ограничений в организации концертов.

    Певица записала видеообращение в котором рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянного отмены концертов. Она считает абсурдным решением запрещать концерты, когда разрешена работа метро. В Поляковой сорвалось уже четыре концерта.

    «Я - Оля Полякова и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий прост. Нет работы, нечем платить коллективу и еще общее ожидание, что вот-вот все скоро наладится », - сказала Полякова.

    Она напомнила, что в Украине открылись метро, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще ждут одобрения для своей деятельности от правительства.

    «Чем в метро или торговом центре безопаснее, чем на концерте, там где сидят через ряд, через сиденье и в масках?» - сказала она.

    Певица призвала всех представителей музыкальной индустрии, от певцов в ресторанах и кавер-групп в популярных звезд украинского шоу-бизнеса, прийти сегодня к зданию правительства.

    «С 11 до 13 я и мои коллеги у входа в Кабинет министров соберемся, чтобы подписать обращение к президенту Украины и премьер-министру. Требования простые: навести порядок в вопросах организации концертов без нарушений, дискриминации прав исполнителей и организаторов ... Создать рабочую антикризисную группу из числа наших коллег », - подытожила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    певица День независимости Оля Полякова
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