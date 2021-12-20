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    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)

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    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)
    фото из соцсетей артистов
    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Вере Брежневой захотелось чего-то особенного, а Горбунов с Осадчей спешили украсить дом к крестинам младшего сына

    В домах украинских и зарубежных звезд – новогоднее настроение.

    Наталья Могилевская приготовилась к новогодним праздникам неделю назад. Фото со своей скромненькой елочкой подписала: «У меня уже Новый год! А у вас?»

    Могилевская со своей настольной елкой. Фото: инстаграм певицы
    Могилевская со своей настольной елкой. Фото: инстаграм певицы

    Настя Каменских, хвастаясь своей красавицей, призналась, что впервые нарядили с мужем елку в доме, ведь за окном жилища растет много живых. Звездные супруги до этого украшали только интерьер дома – камин, лестницы и другие предметы.

    Каменских в домашней одежде на фоне своей елки. Фото: Инстаграм певицы
    Каменских в домашней одежде на фоне своей елки. Фото: Инстаграм певицы

    Их соседи – телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая – тоже показали свою елку. Супруги написали, что спешили украсить дом ко Дню святого Николая, но, как позже оказалось, не все договаривали – вчера они также покрестили сына.

    Горбунов и Осадчая. Фото: Инстаграм артистов
    Горбунов и Осадчая. Фото: Инстаграм артистов

    Ирина Федишин сфотографировалась с сыновьями на фоне своей елки (фото вверху) и подписала пост в Инстаграм: «Нужно так много всего успеть: завершить все дела в старом году, убрать в доме, организовать вкусный стол на праздники, подумать, что надеть на Новый год, что подарить родным и много другой новогодне-рождественской суеты».

    Одна из победительниц конкурса красоты «Мисс Украина» Елена Спирина, которая живет во Франции, наряжала с сыновьями елку во дворе с помощью огромных лестниц.Модель написала в соцсети: «Ну, все, отстрелялись! Теперь можно с чистой совестью начинать ждать лета».

    Сыновьям Елены Спириной пришлось пользоваться лесницами. Фото: Инстаграм модели
    Сыновьям Елены Спириной пришлось пользоваться лесницами. Фото: Инстаграм модели

    Ани Лорак, которая живет и работает в России, выставила фото своей новогодней елки еще две недели назад. Певица написала в своем Инстаграм, что спешила украсить дом раньше, потому что спешила к дню рождения своего пса, которому «исполнился годик и месяц». Декор в доме Ани Лорак в этом году выполнен в духе фильма «Один дома».

    Декор в доме Ани Лорак выполнен в духе фильма «Один дома». Фото: Инстаграм певицы.
    Декор в доме Ани Лорак выполнен в духе фильма «Один дома». Фото: Инстаграм певицы.

    Удивительное совпадение, но актриса София Вергера тоже спешила поздравить свою собаку с днем рождения. Актриса поделилась снимком, на котором она, ее муж и собака сидят вокруг именинного торта. Празднуя день рождения домашнего любимца, все вместе сфотографировались на фоне наряженной елки.

    Вергера с мужем и собакой. Фото: Инстаграм актрисы
    Вергера с мужем и собакой. Фото: Инстаграм актрисы

    Телеведущая тревел-программы «Жизнь других» Жанна Бадоева пока ограничилась небольшой новогодней веточкой, написав на своей странице в Инстаграм: «А Новый год-то все ближе и ближе. И тут самое главное – не растеряться. В этой предпраздничной суете командировок, новогодних съемок, покупок подарков важно найти время и для себя».

    Бадоевой пока не до елок. Фото: Инстаграм телеведущей
    Бадоевой пока не до елок. Фото: Инстаграм телеведущей

    Вере Брежневой в этом году захотелось чего-то особенного и вот так она это видит: деревянная треугольная конструкция, обтянутая ниткой и украшенная игрушками.

    Елка Брежневой. Фото:Инстаграм певицы
    Елка Брежневой. Фото:Инстаграм певицы

    Семья Дмитрия Монатика тоже уже готова к новогодним праздникам и заряжает праздничным настроением поклонников у себя в соцсети. Певец с сыновьями уже украсил елку, и сфотографировал маленьких Монатиков на фоне нарядного деревца.

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    Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

    Один из членов жюри проекта «Танцы со звездами» Макс Чмерковский написал на своей страничке в соцсети: «Нарядили нашу елку. Вот как выглядел процесс».

    Чмерковский с семьей. Фото: Инстаграм хореографа
    Чмерковский с семьей. Фото: Инстаграм хореографа

    Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала свою превосходно наряженную елку, сделав селфи в зеркале.

    Жена и елка Остапчука. Фото:Инстаграм телеведущего
    Жена и елка Остапчука. Фото:Инстаграм телеведущего

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Бритни Спирс создала новогоднюю атмосферу в своем доме еще в ноябре. Радость певицы от пушистой красавицы можно представить, посчитав количество фото и видео, сделанных у дерева за это время – их десятки.

    Мадонна тоже успела украсить елку. Весь процесс перевоплощения поп-дива продемонстрировала на своей страничке в Instagram.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Кардашьян в стиле минимализма. Фото: Инстаграм знаменитости
    Кардашьян в стиле минимализма. Фото: Инстаграм знаменитости

    Ким Кардашьян в этом году отдала предпочтение белоснежному дереву без акцентов Дерево украшено в соответствии с дизайном ее дома – довольно сдержанно и минималистично.

    Пэрис Хилтон с мужем. Фото: Инстаграм Хилтон
    Пэрис Хилтон с мужем. Фото: Инстаграм Хилтон

    Пэрис Хилтон опубликовала в соцсети фотографию вместе с мужем на фоне елки. Напомним, что совсем недавно пара сыграла свадьбу, так что это их первые совместные новогодние праздники.

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    Теги: Наталья Могилевская Жанна Бадоева Танцы со звездами Настя Каменских модель Ани Лорак Новый год Пэрис Хилтон Ирина Федишин Кардашьян шоу-бизнес семья селфи телеведущая дом Instagram
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    Елки наших звезд: «гуляем» по домам знаменитостей (видео)