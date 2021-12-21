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    В Битве экстрасенсов победила сестра члена жюри

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    Момент награждения - В Битве экстрасенсов победила сестра члена жюри
    Момент награждения
    Фото: пресс-служба СТБ

    Звездный брат был не очень доволен, когда узнал, что сестра пришла на проект

    Победителя выбирали путем зрительского голосования. Большинство телезрителей отдали предпочтение ясновидящей Жале Алекперовой.

    Жаля Алекперова. Фото: пресс-служба телеканала СТБ
    Жаля Алекперова. Фото: пресс-служба телеканала СТБ

    Жаля ясновидящая из Азербайджана. Она – сестра известного в Украине предсказателя и члена жюри Битвы экстрасенсов Хаяла Алекперова. Они оба работают с Кораном. Ясновидящая говорит, что видит прошлое, предсказывает будущее, с помощью молитв может менять судьбу человека. Со слов женщины, дар у нее появился, когда она была беременна вторым ребенком. Пишут, что Хаял Алекперов был не очень доволен, когда узнал, что сестра пришла на проект «Битва экстрасенсов», не спросив его мнения. Но решение Жали попробовать себя в проекте было непоколебимым.

    Хаял дважды был победителем проекта, а в последнем сезоне получил место в жюри. Полученный за победу в седьмом сезоне гонорар Алекперов потратил на лечение больной матери.

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    Теги: скандал шоу-бизнес
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    В Битве экстрасенсов победила сестра члена жюри