Убит известный американский рэпер. Стали известны детали

На рэпера уже было совершено покушение в 2017 году

Американского рэпера Янг Дольфа застрелили в городе Мемфис в штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полиции, музыкант совершал покупки в одном из местных магазинов, когда к нему подъехал незнакомый автомобиль, из которого открыли стрельбу.

Как сообщает портал TMZ, на рэпера уже было совершено покушение в 2017 году. Тогда в него выстрелили возле магазина в Лос-Анджелесе. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с треми огнестрельными ранениями, но был выписан спустя две недели.

Янг Дольф является исполнителем таких популярных композиций, как «Major» и «On the river». В 2016 году он выпустил первый студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200.

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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