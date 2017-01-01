Участница реалити-шоу «Пацанки. Новая жизнь» занялась магией

У одной из участниц проекта появилось новое желание – стать ведьмой. Она даже посетила первое занятие в специальной школе.

«Алексей Геннадьевич, я теперь гадаю на таро, на маятнике, пробовала даже духа вызвать», – похвасталась достижениями Галя преподавателю. [READ_MORE] С особым нетерпением «Клеопатра» ждала, когда ее научат ритуалу приворота. Влюбить в себя решила не абы кого, а самого Президента Украины! «Думала сначала



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У одной из участниц проекта появилось новое желание – стать ведьмой. Она даже посетила первое занятие в специальной школе.

«Алексей Геннадьевич, я теперь гадаю на таро, на маятнике, пробовала даже духа вызвать», – похвасталась достижениями Галя преподавателю.

С особым нетерпением «Клеопатра» ждала, когда ее научат ритуалу приворота. Влюбить в себя решила не абы кого, а самого Президента Украины!

«Думала сначала Порошенко приворожить. А почему бы и нет? Богатый мужик», – заявила Галя. Но потом участница проекта вспомнила об одном знакомом парне.

Она с юмором воспринимала все, что происходило в школе ведьм, пока не пришлось ассистировать настоящей ведьме! Для проведения магического ритуала Галя с колдуньей встретились в темной комнате, где были черепа, ножи и даже клетки с животными... Все это пригодится им, пояснила ведьма, чтобы выгнать непонятную сущность из их клиентки.

«Зачем оно мне надо? Это же не просто гадание, а черная магия. Эти духи могут в меня переселиться», - заявила пацанка.

Но куда денешься? Ведь уже и женщина с сущностями пришла, и пентаграмму на полу ведьма нарисовала... Удастся ли Галине провести магический ритуал по привороту вместе с настоящей ведьмой, поклонники проекта узнают уже сегодня вечером.